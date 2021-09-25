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Риверс: иногда кажется, что я говорю с людьми, всё ещё верящими в победу Трампа на выборах

Риверс: иногда кажется, что я говорю с людьми, всё ещё верящими в победу Трампа на выборах
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс применил политическую аналогию, объясняя ситуацию вокруг попыток убедить разыгрывающего Бена Симмонса приехать в тренировочный лагерь. По словам Риверса, слухи вокруг Симмонса и его желания покинуть клуб напомнили ему теории сторонников Трампа, считающих, что он выиграл последние президентские выборы в США.

«Бывают моменты, когда я считаю, что мы справляемся. А иногда мне кажется, что я говорю с людьми, всё ещё верящими в победу Трампа на выборах. Так что у меня нет уверенности, но я буду продолжать попытки», — приводит слова Риверса Mediaite со ссылкой на эфир MSNBC.

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

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