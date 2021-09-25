«Зенит» сделал изменение в заявке на сезон Единой лиги ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» принял решение заявить Коннера Фрэнкампа на Единую лигу ВТБ. Игрок был включён в официальную заявку команды на сезон.



Американский защитник в заявке команды на сезон вместо разыгрывающего Шабазза Напьера.



Изначально Фрэнкамп должен был стать девятым легионером в составе команды — по регламенту Единой лиги ВТБ в заявку может быть включено только восемь иностранцев. Однако Напьер, вероятно, не сможет играть до нового года из-за серьёзного растяжения связок голеностопа.



Фрэнкамп перешёл в «Зенит» из «Мурсии» в нынешнее межсезонье. В прошлом сезоне Фрэнкамп набирал в среднем 15,7 очка, 3,5 передачи и 2,2 подбора за 26 минут в 25 матчах испанской лиги ACB. Коннер стал четвёртым в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, уступив только Гиорги Шермадини (16,5 очка), Алексе Аврамовичу (16,4 очка) и Мело Тримблу (16,4 очка). До перехода в «Мурсию» Фрэнкамп выступал за греческий «Ретимно» и болгарский «Берое». В «Зените» американец проведёт четвёртый сезон в профессиональной карьере.