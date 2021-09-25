Майкл Джордан и Стефен Карри встретились на престижном турнире по гольфу

Легендарный баскетболист НБА Майкл Джордан и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вместе побывали на престижном турнире по гольфу — Кубке Райдера. Фотография Джордана и Карри была опубликована в «инстаграме» Эрика Джелани Пейтона.
Стефен Карри присутствовал на этом турнире в качестве корреспондента телеканал NBC.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Bleacher Report.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.
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