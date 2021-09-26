Сын Майкла Джордана обвиняется в нападении при отягчающих обстоятельствах

Джеффри Джордан, сын шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, обвинён в нападении при отягчающих обстоятельствах на медицинский персонал во время лечения от травмы, которую он получил в баре, сообщает TMZ.
Джеффри, находясь в баре Casa Amigos в Скоттсдейле (штат Аризона), упал и ударился головой. После этого Джордан начал драться с охранниками, которые пытались вывести его из бара для оказания медицинской помощи. Сотрудники полиции Скоттсдейла прибыли на место инцидента и опросили работников бара. По мнению сотрудников органов правопорядка, действия Джордана не были преступлением. Джеффри доставили в больницу. Позже появились сообщения о нападении Джордана на персонал медицинского заведения при отягчающих обстоятельствах. На данный момент Джеффри не арестован и находится в больнице, где ему оказывают помощь.
32-летний Джеффри Джордан играл за университет Иллинойса с 2007 по 2010 год, но не сумел попасть в НБА. Джеффри — старший из пяти детей Майкла Джордана. В настоящее время он возглавляет отдел цифровых инноваций Jordan Brand, а в 2020 году стал соучредителем чикагской консалтинговой фирмы Jordan Avakian Group.
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