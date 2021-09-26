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Лучший шестой игрок НБА попал в неловкую ситуацию, гуляя по городу. Видео

Лучший шестой игрок НБА попал в неловкую ситуацию, гуляя по городу. Видео
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Лучший шестой игрок НБА-2021 Джордан Кларксон накануне стал участником неловкой ситуации, гуляя по улицам Солт-Лейк-Сити.

Местная журналистка Хэйли Кромблхолм остановила атакующего защитника «Юты Джаз», чтобы взять у него интервью. Не узнав его, она спросила у Кларксона, посещает ли он матчи «Юты», на что баскетболист ответил, что делает это частенько.

Видео можно посмотреть на странице Хэйли Кромблхолм в «Твиттере».

Впоследствии девушка признала, что допустила оплошность.

«Почти уверена, что мы только что интервьюировали Джордана Кларксона, даже не поняв, кто перед нами», – написала журналистка в своём «твиттере».

Позже Джордан отреагировал на слова Кромблхолм, заявив, что ему не терпится начать сезон как можно скорее.

Ранее прославленный баскетболист, а ныне эксперт и телеведущий Шакил О'Нил поделился мыслями о самой большой угрозе для «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне. По мнению Шакила, ею является «Юта Джаз».

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