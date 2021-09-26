Бен Симмонс «пойдёт на что угодно», чтобы покинуть «Филадельфию»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс настроен очень решительно, чтобы покинуть свою команду. Об этом во время интервью на канале ESPN в YouTube рассказал бывший игрок «Чикаго Буллз», а ныне эксперт Джей Уильямс.



По словам экс-баскетболиста, Симмонс провёл с ним личную беседу, в ходе которой сообщил, что готов играть за любую команду Национальной баскетбольной ассоциации — лишь бы уйти из «Филадельфии». Для этого он готов пойти на что угодно.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

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