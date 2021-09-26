Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри высказался о встрече с Майклом Джорданом на турнире по гольфу

Стефен Карри высказался о встрече с Майклом Джорданом на турнире по гольфу
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился впечатлениями от встречи с легендарным Майклом Джорданом. Стефен и Майкл пересеклись на турнире по гольфу. Впоследствии Карри разместил соответствующий пост в своём «твиттере».

«Нечасто выпадает возможность поговорить с величайшим из величайших. Для меня было большой честью и настоящей привилегией провести беседу с Майклом Джорданом», — написал Карри.

Фото можно посмотреть на странице Стефена Карри в «Твиттере».

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

Новость по теме
Стефен Карри отреагировал на отказ «Голден Стэйт» приобретать новую звезду
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021