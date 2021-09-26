Стефен Карри высказался о встрече с Майклом Джорданом на турнире по гольфу

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился впечатлениями от встречи с легендарным Майклом Джорданом. Стефен и Майкл пересеклись на турнире по гольфу. Впоследствии Карри разместил соответствующий пост в своём «твиттере».
«Нечасто выпадает возможность поговорить с величайшим из величайших. Для меня было большой честью и настоящей привилегией провести беседу с Майклом Джорданом», — написал Карри.
Фото можно посмотреть на странице Стефена Карри в «Твиттере».
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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