Стив Керр отреагировал на выпады Кевина Дюранта и Дрэймонда Грина в его адрес

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о недавних выпадах в свой адрес форвардов Кевина Дюранта и Дрэймонда Грина, которые ранее провели совместную беседу друг с другом. Дюрант тогда рассказал о скандале, который спровоцировал его уход из «Голден Стэйт». Кевин заявил, что, по его мнению, Стив Керр и генеральный менеджер Боб Майерс не смогли правильным образом разобраться в словесной перепалке Кевина и Дрэймонда после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». Дрэймонд сказал, что Керр облажался.
В шоу Тима Каваками Керру как раз задали вопрос по этому поводу, на который он ответил уклончиво.
«Я понимаю, что вы должны задать мне этот вопрос. Ну а я, со своей стороны, просто не буду отвечать на него. Итак, переходим к следующему», — приводит слова Керра The Sports Rush.
- 26 сентября 2021
-
16:54
-
15:23
-
13:54
-
12:55
-
12:01
-
10:54
-
09:55
-
08:21
-
08:16
- 25 сентября 2021
-
23:51
-
23:48
-
22:49
-
21:02
-
19:58
-
18:49
-
17:10
-
16:48
-
15:50
-
14:47
-
14:01
-
13:02
-
12:17
-
10:44
-
09:20
-
07:46
-
00:58
- 24 сентября 2021
-
22:50
-
21:38
-
19:57
-
18:59
-
17:45
-
16:56
-
16:20
-
14:59
-
14:23