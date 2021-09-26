Стив Керр отреагировал на выпады Кевина Дюранта и Дрэймонда Грина в его адрес

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о недавних выпадах в свой адрес форвардов Кевина Дюранта и Дрэймонда Грина, которые ранее провели совместную беседу друг с другом. Дюрант тогда рассказал о скандале, который спровоцировал его уход из «Голден Стэйт». Кевин заявил, что, по его мнению, Стив Керр и генеральный менеджер Боб Майерс не смогли правильным образом разобраться в словесной перепалке Кевина и Дрэймонда после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». Дрэймонд сказал, что Керр облажался.



В шоу Тима Каваками Керру как раз задали вопрос по этому поводу, на который он ответил уклончиво.

«Я понимаю, что вы должны задать мне этот вопрос. Ну а я, со своей стороны, просто не буду отвечать на него. Итак, переходим к следующему», — приводит слова Керра The Sports Rush.