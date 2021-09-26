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ЦСКА разгромил «Зелёна-Гуру» с разницей +34

ЦСКА разгромил «Зелёна-Гуру» с разницей +34
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ЦСКА одержал победу во втором туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником армейцев был польский клуб «Зелёна-Гура». Встреча завершилась со счётом 105:71 (23:18, 23:19, 26:20, 33:11) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Красно-синие контролировали ход матча уже с первой четверти, постепенно увеличивая отрыв. Вторую десятиминутку ЦСКА начинал с отрывом в пять очков, а на большой перерыв уходил при разнице в 9. Не изменился ход матча и в третьей четверти. А в заключительном игровом отрезке московский клуб разгромил соперников, доведя преимущество до 34 очков.

В составе ЦСКА 14 очков набрал Торнике Шенгелия, дабл-дабл из 12 очков и 10 передач оформил Габриль Лундберг. У «Зелёна-Гуры» 14 очков на счету Ярослава Жисковски.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 сентября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
105 : 71
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
ЦСКА: Шенгелия - 14, Хэкетт - 13, Курбанов - 12, Лундберг - 12, Григонис - 10, Милутинов - 10, Боломбой - 9, Клайберн - 9, Швед - 8, Ухов - 4, Антонов - 2, Лопатин - 2
Зелёна-Гура: Зысковски - 14, Ненадич - 12, Апич - 9, Мазурщак - 9, Майер - 9, Дево - 8, Брембли - 6, Фрейзер - 4, Konrad Szymanski, Сулима, Трачик
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