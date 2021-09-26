ЦСКА разгромил «Зелёна-Гуру» с разницей +34

ЦСКА одержал победу во втором туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником армейцев был польский клуб «Зелёна-Гура». Встреча завершилась со счётом 105:71 (23:18, 23:19, 26:20, 33:11) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Красно-синие контролировали ход матча уже с первой четверти, постепенно увеличивая отрыв. Вторую десятиминутку ЦСКА начинал с отрывом в пять очков, а на большой перерыв уходил при разнице в 9. Не изменился ход матча и в третьей четверти. А в заключительном игровом отрезке московский клуб разгромил соперников, доведя преимущество до 34 очков.

В составе ЦСКА 14 очков набрал Торнике Шенгелия, дабл-дабл из 12 очков и 10 передач оформил Габриль Лундберг. У «Зелёна-Гуры» 14 очков на счету Ярослава Жисковски.