Патрик Юинг: я был бы Майклом Джорданом современной эпохи
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Один из самых выдающихся игроков в истории «Нью-Йорк Никс» Патрик Юинг заявил, что в нынешнее время он был стал баскетболистом уровня Майкла Джордана.
«Думаю, я был бы Майклом Джорданом современной эпохи. Баскетбол сильно изменился с тех пор, когда я играл. Большинство крупных игроков теперь не стоят на месте, а хотят забрасывать трёхочковые», — приводит слова слова Юинга ESPN.
Ранее Юинг вспомнил, как впервые встретился с легендой Национальной баскетбольной ассоциации Джорданом. Это произошло ещё до того, как оба баскетболиста выступали в НБА. В 1981 году Джордан играл в NCAA. Юинг приехал в кампус университета, который хотел его взять в команду. Когда Патрик находился в спортзале, там появился и Джордан.
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