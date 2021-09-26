Ношеное нижнее бельё Майкла Джордана продали на аукционе за 2784 доллара

На аукционе Lelands Auction были проданы несколько вещей, связанных со спортом. В числе прочего, с молотка ушло ношеное нижнее бельё великого баскетболиста Майкла Джордана. Лот был продан за 2784 доллара. За бельё экс-звезды Национальной баскетбольной ассоциации развернулась нешуточная борьба, участники аукциона сделали 19 ставок.



Организаторы утверждают, что бельё имеет явные признаки использования Джорданом. На нём есть бирка из химчистки и заметные следы поношенности. Lelands Auction получила трусы великого баскетболиста от его приятеля и телохранителя Джона Возняка.



Ранее стало известно, что сын Майкла Джордана обвиняется в нападении при отягчающих обстоятельствах. Джеффри Джордан напал на медицинский персонал.

Новость по теме Сын Майкла Джордана обвиняется в нападении при отягчающих обстоятельствах