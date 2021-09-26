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Энес Кантер отреагировал на отказ некоторых игроков НБА от вакцинации

Энес Кантер отреагировал на отказ некоторых игроков НБА от вакцинации
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Центровой «Бостон Селтик» Энес Кантер выразил мнение, что религиозные убеждения не могут должны быть препятствием для вакцинации от коронавируса.

«Говоря о парне, который не хочет делать прививку из-за религии, я хочу подчеркнуть – мы живём в том время когда религия и наука должны идти вместе. Я разговаривал со многими религиозными парнями и пытался донести такую мысль: «Вакцина спасает жизни людей, так что же может быть важнее этого?» Давайте делать прививки и спасать жизни», — цитирует Кантера Rolling Stone.

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не хочет вакцинироваться от коронавируса и распространяет среди своих коллег-баскетболистов НБА теории заговора о вреде прививки

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