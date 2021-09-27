Ветеран НБА удивлён, что «Лейкерс» убрали его из команды

Тяжёлый форвард «Майами Хит» Маркиф Моррис прокомментировал свой уход из «Лос-Анджелес Лейкерс». Игрок отметил, что решение клуба стало для него неожиданностью.



«Я действительно не ожидал, что уйду из «Лейкерс». Иногда это просто бизнес. Не могу сказать об этом много. Это было просто супернеожиданно. Я думал, что после межсезонья вернусь в «Лейкерс», но иногда ты не попадаешь в планы команды», — приводит слова Морриса Sun Sentinel.



Прошлый сезон Моррис провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», набирая в среднем 6,7 очка и 5,3 подбора. В 2020 году Маркиф помог «Лос-Анджелесу» стать чемпионом НБА. Этим летом «Лейкерс» решили провести масштабные перемены в составе, поэтому не стали предлагать Моррису новый контракт.

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