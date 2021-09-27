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Чемпион НБА назвал условие, при котором «Лейкерс» станут величайшей командой в истории

Чемпион НБА назвал условие, при котором «Лейкерс» станут величайшей командой в истории
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Четырёхкратный чемпион НБА Джон Салли рассказал условие, при котором «Лос-Анджелес Лейкерс» станут величайшей командой в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

««Лейкерс» нужно настроиться на 74 победы в регулярном чемпионате. Если им это удастся, они точно войдут в историю. Они будут лучше, чем «Голден Стэйт», даже лучше, чем «Чикаго» 1996 года, величайшей команды всех времен.

Проблема «Уорриорз» в том, что они выиграли 73 матча, но проиграли Леброну Джеймсу. Если «Лейкерс» одержат 73-74 победы и выиграют чемпионат, то станут величайшей командой всех времён», – рассказал Салли в эфире VladTV.

Ранее Леброн Джеймс отреагировал на новый мурал с собой, Дэвисом и Уэстбруком в Лос-Анджелесе.

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