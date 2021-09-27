Шакил О'Нил: больше не называйте меня знаменитостью

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О`Нил заявил, что не хочет, чтобы его называли знаменитостью.
«Эти знаменитости сошли с ума, не хочу относиться к их числу. Сегодня я официально отказываюсь от звания знаменитости. Всё, с этим покончено, не называйте меня больше так. Я не хочу быть таким, как люди, которых называют знаменитостями.
Я пришёл из ниоткуда. Если я чего-то добился, это не значит, что я важнее или умнее. Если у меня больше денег, это не значит, что я лучше. Я никогда не был таким и никогда не буду. Когда вы слышите «Шак», что вы говорите? «Это хороший парень».
Хочу, чтобы про меня говорили: «Это классный чувак. У него нет свиты. Когда я сфотографировал его, он не забрал у меня телефон и не выбросил его», – цитирует баскетболиста The New York Post.
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