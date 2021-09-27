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«Не знаю, зачем он встал на коробку». Шварценеггер сфотографировался с Шакилом О'Нилом

«Не знаю, зачем он встал на коробку». Шварценеггер сфотографировался с Шакилом О'Нилом
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Знаменитый актёр Арнольд Шварценеггер сфотографировался с легендарным баскетболистом Шакилом О'Нилом. Известно, что двух знаменитостей давно связывают приятельские отношения.

«Было приятно увидеть моего друга Шака в Коламбусе, хотя я не знаю, зачем он каждый раз встаёт на 60-сантиметровую коробку. Я приехал в город ради своего спортивного фестиваля, Шак здесь для того, чтобы устроить фантастическое диджейское шоу. Много лет назад мы работали в одном офисе, и я рад видеть постоянные успехи Шака», — написал актёр.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Арнольда Шварценеггера.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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