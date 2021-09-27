Легенда Евролиги возобновил карьеру в 37 лет

37-летний центровой Яннис Бурусис возобновил карьеру в команде второго дивизиона чемпионата Греции «Кардицас». Бурусис объявил об уходе из баскетбола прошлым летом, его последним клубом был «Перистери».



«С большим уважением отношусь к клубу из моего родного города. Здесь я делал свои первые шаги в баскетболе. Хочу помочь тренеру и внести свой вклад в чемпионство во втором дивизионе чемпионата Греции. Арена клуба может войти в число больших залов греческого баскетбола. Об этом много лет мечтало спортивное сообщество Кардицы. Мне чрезмерно льстит возможность завершить карьеру в недавно построенном крытом спортзале нашего города», — написал Бурусис на своей странице в «Инстаграме»

Фото доступно на странице Янниса Бурусиса в «Инстаграме».

Бурусис — один из лучших центровых в истории Евролиги, дважды включался в символическую сборную турнира (2009, 2016). Яннис занимает третье место в истории Евролиги по количеству подборов (1603) и является одним из лучших по эффективности с расчётом за 40 минут (25,2 балла). Бурусис ранее выступал за «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Милан». «Реал» и «Басконию». В сезоне-2014/2015 центровой стал чемпионом Евролиги в составе «Реала».