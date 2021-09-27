Кайри Ирвинг попал под действие протоколов по коронавирусу и столкнулся с ограничением

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг пропустит плановую встречу с журналистами, посвящённую началу тренировочного лагеря, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу в своём «твиттере». Баскетболист не сможет посещать командные мероприятия из-за протоколов по профилактике коронавируса, действующих в Нью-Йорке. Власти этого города требуют от местных спортсменов полной вакцинации.



Напомним, Ирвинг не хочет вакцинироваться от коронавируса и распространяет среди своих коллег-баскетболистов НБА теории заговора о вреде прививки. В частности, Ирвинг ставил под сомнение целесообразность применения вакцины Moderna в общении с другими игроками НБА, данная проблема обсуждалась в групповых чатах некоторых команд. Примерно 50-60 игроков НБА до сих пор остаются невакцинированными перед стартом тренировочного лагеря. Ирвинг и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс рискуют пропустить все домашние матчи своих команд из-за ограничений, которые ввели власти Нью-Йорка и Сан-Франциско.