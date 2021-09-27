Зайон Уильямсон сломал ногу и перенёс операцию

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон в межсезонье перенёс операцию из-за перелома стопы, сообщил вице-президент по баскетбольным операциям клуба Дэвид Гриффин во время общения с журналистами на медиадне.
Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. «Нью-Орлеан» ожидает, что Уильямсон должен вернуться в строй к старту регулярного чемпионата. «Пеликанс» проведут первый матч нового сезона 20 октября на домашней площадке с «Филадельфией Сиксерс».
В прошлом сезоне Уильямсон набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс». Первый номер драфта НБА 2019 года испытывал проблемы со здоровьем в сезоне новичка, когда пропустил половину регулярного чемпионата — 2019/2020 из-за повреждения колена.
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