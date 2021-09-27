Игрок НБА по ошибке подумал, что переходит в «Лейкерс»

Разыгрывающий защитник «Денвер Наггетс» Остин Риверс по ошибке подумал, что его обменяли в состав «Лос-Анджелес Лейкерс». Баскетболист так решил, прочитав новость о подписании контракта «озёрниками» с Остином Ривзом.



«Я дважды прочитал это. Уже думал, что мне снова придётся собирать чемоданы», — приводит слова Риверса NBA Buzz.



Напомним, Остин Ривз, вошедший в этом году в первую символическую сборную конференции Big 12 в NCAA, не был выбран на драфте-2021, однако практически сразу после драфта НБА стал игроком «Лейкерс». В августе Ривз провёл пять матчей за «озёрников » в Летней лиге, после чего клуб принял решение подписать с игроком двусторонний контракт.

Что касается Остина Риверса, то он выступает в «Денвере» с апреля 2021 года, куда перешёл из «Нью-Йорк Никс».