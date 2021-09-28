Один из самых прогрессирующих игроков НБА получил контракт на $ 172 млн

Форвард «Девнер Наггетс» Майкл Портер-младший договорился о продлении контракта с клубом, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски. Баскетболист подпишет с «Денвером» пятилетний контракт, по которому сможет заработать до $ 207 млн.
Гарантированные выплаты по контракту с «Денвером» составляют $ 172 млн. Он сможет получить больше, если в следующем сезоне войдёт в одну из трех символических сборных чемпионата НБА.
В минувшем сезоне Портер занял третье место по опросу журналистов среди самых прогрессирующих игроков НБА. В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Портер принял участие в 61 матче, набирая в среднем 19,0 очка, совершая 7,3 подбора и отдавая 1,1 передачи. В плей-офф он сыграл в 10 встречах, собирая 17,4 очка, 6,2 подбора и 1,3 ассиста за 33,2 минуты.
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