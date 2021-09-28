Главный тренер клуба НБА заразился коронавирусом после вакцинации

Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока сдал положительный тест на коронавирус 10 дней назад и был изолирован, сообщает Celtics Blog.



44-летний Удока рассчитывает вернуться в команду в первый день работы тренировочного лагеря НБА во вторник. Удока не испытывал симптомы коронавируса, за исключением лёгкого головокружения во время стартовой фазы болезни. Тренер заразился после контакта с человеком, который был болен коронавирусом. Стоит отметить, что Удока ранее был вакцинирован, но это не спасло от заражения. Вероятность болезни после применения вакцины составляет примерно 0,7%.



«Чувствую себя нормально, насколько это возможно… Надеюсь завтра вернуться. Лето выдалось насыщенным, сначала Олимпиада в Токио, теперь это», – заявил Удока.