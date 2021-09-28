Главный тренер клуба НБА заразился коронавирусом после вакцинации
Поделиться
Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока сдал положительный тест на коронавирус 10 дней назад и был изолирован, сообщает Celtics Blog.
44-летний Удока рассчитывает вернуться в команду в первый день работы тренировочного лагеря НБА во вторник. Удока не испытывал симптомы коронавируса, за исключением лёгкого головокружения во время стартовой фазы болезни. Тренер заразился после контакта с человеком, который был болен коронавирусом. Стоит отметить, что Удока ранее был вакцинирован, но это не спасло от заражения. Вероятность болезни после применения вакцины составляет примерно 0,7%.
«Чувствую себя нормально, насколько это возможно… Надеюсь завтра вернуться. Лето выдалось насыщенным, сначала Олимпиада в Токио, теперь это», – заявил Удока.
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
08:30
-
08:22
-
00:41
- 27 сентября 2021
-
23:58
-
22:51
-
21:43
-
20:49
-
19:44
-
19:00
-
18:41
-
17:35
-
17:15
-
16:30
-
15:48
-
14:25
-
12:48
-
11:16
-
10:38
-
09:35
-
00:33
- 26 сентября 2021
-
23:42
-
22:49
-
21:59
-
20:46
-
19:48
-
18:48
-
18:10
-
16:54
-
15:23
-
13:54
-
12:55
-
12:01
-
10:54
-
09:55
-
08:21
Партнерский контент