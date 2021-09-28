Джоэл Эмбиид высказался о возможности обмена на двух звёзд «Голден Стэйт»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид прокомментировал слухи о своём возможном обмене. Баскетболист подчеркнул, что за хорошую цену могут обменять любого баскетболиста.
«Любая сделка может произойти, если стороны договорятся. Если сейчас позвонят из „Голден Стэйт“ и предложат в обмен на меня отдать Стефена Карри и Клэя Томпсона, как ты думаешь, „Филадельфия“ откажется? Я думаю, нет», — приводит слова Эмбиида журналист Тим Бонтем в своём «твиттере».
Ранее Эмбиид согласовал с «Филадельфией» супермаксимальное продление контракта на 4 года и $ 196 млн. В минувшем сезоне НБА Эмбиид набирал в среднем 28,5 очка, 10,5 подбора и 2,8 передачи. Джоэл помог «Сиксерс» выиграть регулярный чемпионат Восточной конференции, а в плей-офф команда вылетела во втором раунде.
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