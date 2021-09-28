Деннис Шрёдер высказался о потере контракта на $ 84 млн

Новичок «Бостон Селтикс» Деннис Шрёдер прокомментировал свой отказ от крупного контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 84 млн. Деннис требовал соглашение на сумму более $ 100 млн и гарантию ведущей роли в команде.



«Мы с агентом решили не подписывать тот контракт. Мне должно быть комфортно в той среде, в которой я нахожусь. Мне нравится организация «Лейкерс», они делают классные вещи. Просто для меня всё это не подходило. Я играл с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом, двумя игроками, входящими в число лучших в НБА. И при этом, как мне кажется, я не дал то, что способен показывать на площадке.



Напомню, я подписал хороший контракт после моего четвёртого сезона в НБА, так что и у меня, и у моей семьи всё будет в порядке. Мне 28 лет, я ещё долго буду играть в НБА. Деньги – это не главное», – цитирует Шрёдера Clutch Points.

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