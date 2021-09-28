Сборная Сербии назначила нового главного тренера

Новым главным тренером сборной Сербии стал 72-летний Светислав Пешич, о чём сообщила пресс-служба команды. Ранее специалист уже работал в национальной сборной, с которой выиграл Евробаскет-2001 и чемпионат мира 2002 года, также он побеждал на Евробаскете-1993 со сборной Германии.



Пешич находился в творческом отпуске с 2020 года, когда покинул испанскую «Барселону».



Ранее сербскую сборную покинул Игор Кокошков. Специалист возглавлял национальную команду с 2019 года, не сумев пробиться с ней на Олимпийские игры из-за неудачного квалификационного раунда. В минувшем сезоне Кокошков руководил турецким клубом «Фенербахче», но его контракт выкупил «Даллас Старз». В команде НБА Кокошков будет работать ассистентом главного тренера.