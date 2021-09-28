Экс-тренер «Лейкерс» назвал величайшего игрока, который на голову превосходит остальных
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Экс-тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Гэри Витти рассказал, кого считает величайшим игроком в истории баскетбола. Витти заявил, что лучшим баскетболистом является Карим Абдул-Джаббар.
«Карим Абдул-Джаббар — лучший игрок, когда-либо игравший в баскетбол, он на голову превосходит остальных. Я вообще думаю, что Карим — величайший спортсмен в истории. Он намного ближе к этому званию, чем кто-либо другой», — рассказал Витти в подкасте Scoop B Radio.
Абдул-Джаббар — один из самых прославленных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Он провёл в лиге 20 сезонов и является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА — 38387. За карьеру Абдул-Джаббар шесть раз стал чемпионом.
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