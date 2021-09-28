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«Он же миллиардер». Леброн Джеймс пользуется устаревшей версией iPhone

«Он же миллиардер». Леброн Джеймс пользуется устаревшей версией iPhone
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Звезда Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс стал объектом для шуток в североамериканских социальных сетях. Лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» сфотографировали на трибуне с устаревшей версией iРhone. Поклонники баскетбола в комментариях удивляются, почему у одного из самых богатых спортсменов мира нет самого нового телефона.

Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Дамана Рангула.

Джеймс является единственным действующим баскетболистом НБА, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн официального оклада и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа. Из завершивших карьеру баскетболистов Майкл Джордан заработал $ 2 млрд.

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