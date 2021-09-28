Бену Симмонсу надоело играть вместе с Джоэлом Эмбиидом

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс хочет продолжить карьеру в другом месте из-за того, что клуб решил строить игру вокруг центрового Джоэла Эмбиида, сообщает The Athletic.

Симмонсу надоело играть с Эмбиидом. По мнению Бена, партнёрство с Джоэлом сковывает его потенциал на площадке. Симмонс считает, что «Сиксерс» сделали правильный выбор, решив строить команду вокруг Эмбиида, но выходить с ним на площадку в составе одной команды он больше не намерен.

Симмонс не явился в тренировочный лагерь «Филадельфии». Бен выставил клубу обменный запрос и отказался встречаться с партнёрами по команде, которые хотели с ним пообщаться. Эмбиид во время открытия тренировочного лагеря заявил, что хочет вернуть Симмонса в «Сиксерс».