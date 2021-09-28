Названа причина, почему 4-кратный участник Матча звёзд НБА не перешёл в «Лейкерс»
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Атакующий защитник Демар Дерозан имел все шансы перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнее межсезонье. Игрок несколько раз встречался с лидером калифорнийской команды Леброном Джеймсом, беседовал с другими баскетболистами клуба и произвёл на всех хорошее впечатление. Однако «Сан Антонио Спёрс», где был Демар, и Лейкерс» просто не смогли договориться о новой сделке. Об этом сообщили в Bleacher Report, ссылаясь на The Athletic.
Дерозан в итоге стал игроком «Чикаго Буллз».
В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории НБА. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.
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