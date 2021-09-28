УНИКС разгромил «Зелёна-Гуру», одержав в Единой лиге ВТБ вторую победу подряд

УНИКС на своём поле одержал победу во втором матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником казанского клуба была польская команда «Зелёна-Гура». Встреча завершилась со счётом 92:63 (22:21, 25:18, 21:11, 24:13) в пользу российского коллектива.



Первая четверть проходила в равной борьбе, завершившись преимуществом хозяев площадки в одно очко. Вторую десятиминутку УНИКС провёл увереннее, что позволило казанцам уйти на большой перерыв при разнице +8 в свою пользу.



Стартовый отрезок второй половины встречи целиком остался за баскетболистами российской команды, выигравшей его почти с двукратным перевесом — 22:11. Не поменялась картина и последние десять минут. Как итог — уверенная победа УНИКСа.



В составе казанского клуба больше всего очков набрал Марио Хезонья (15). У «Зелёна-Гуры» чаще всего кольцо соперников поражал Неманья Ненадич (13).

В первом матче чемпионата УНИКС победил «Локомотив-Кубань».