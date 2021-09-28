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УНИКС разгромил «Зелёна-Гуру», одержав в Единой лиге ВТБ вторую победу подряд

УНИКС разгромил «Зелёна-Гуру», одержав в Единой лиге ВТБ вторую победу подряд
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УНИКС на своём поле одержал победу во втором матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником казанского клуба была польская команда «Зелёна-Гура». Встреча завершилась со счётом 92:63 (22:21, 25:18, 21:11, 24:13) в пользу российского коллектива.

Первая четверть проходила в равной борьбе, завершившись преимуществом хозяев площадки в одно очко. Вторую десятиминутку УНИКС провёл увереннее, что позволило казанцам уйти на большой перерыв при разнице +8 в свою пользу.

Стартовый отрезок второй половины встречи целиком остался за баскетболистами российской команды, выигравшей его почти с двукратным перевесом — 22:11. Не поменялась картина и последние десять минут. Как итог — уверенная победа УНИКСа.

В составе казанского клуба больше всего очков набрал Марио Хезонья (15). У «Зелёна-Гуры» чаще всего кольцо соперников поражал Неманья Ненадич (13).

В первом матче чемпионата УНИКС победил «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
28 сентября 2021, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
92 : 63
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
УНИКС: Хезонья - 15, Клименко - 14, Браун - 12, Канаан - 12, Джекири - 11, Списсу - 8, Воронцевич - 5, Зайцев - 5, Комолов - 5, Браун - 3, Узинский - 2, Жбанов
Зелёна-Гура: Ненадич - 13, Апич - 11, Брембли - 9, Дево - 9, Зысковски - 9, Фрейзер - 8, Мазурщак - 2, Сулима - 2, Konrad Szymanski, Майер, Трачик
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