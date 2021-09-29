Леброн Джеймс рассказал, вакцинировался ли он от коронавируса

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал об отношении к вакцине от коронавируса, подчеркнув, что уже привился.
«Я могу говорить только о себе. Каждый имеет право поступать так, как считает нужным для себя и своей семьи. Раньше я очень скептически относился к вакцине, но проведя собственное исследование понял, что это нужно не только мне, но и моим друзьям. Поэтому я решил вакцинироваться.
Всё, что я говорю, я говорю лишь о себе и своей семье. Я не говорю о других людях, не говорю, что им делать», – приводит слова Леброна журналист Бен Голливер в своём «твиттере».
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
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