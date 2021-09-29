НБА ввела жёсткие ограничения для невакцинированных игроков в сравнении с вакцинированными

НБА опубликовала 61-страничный протокол по охране здоровья и безопасности в связи с пандемией коронавируса на сезон-2021/2022. Лига ввела строгие ограничения для невакцинированных баскетболистов, которые не будут касаться вакцинированным.



Основные руководящие указания протокола.



— Вакцинированные баскетболисты не обязаны проходить регулярное тестирование. Невакцинированные игроки будут проходить регулярное тестирование, в том числе экспресс-тесты, когда они находятся на территории клуба, участвуют в организованных командой мероприятиях или взаимодействуют с другим персоналом команды. Невакцинированные игроки обязаны проводить лабораторные тесты перед игрой.



— Вакцинированные игроки не будут уходить на карантин (за исключением необычных обстоятельств), если они находятся в тесном контакте с кем-то заражённым COVID-19. Им необходить сделать один экспресс-тест за неделю. Невакцинированные игроки должны будут находиться на карантине как минимум семь дней, если находились в тесном контакте с человеком, заражённым COVID-19.



— Невакцинированным игрокам запрещается обедать в одном помещении с вакцинированным персоналом команды.



— Во время командных собраний и сеансов терапии непривитые игроки должны находиться на расстоянии не менее 180 см от другого человека и обязаны носить маску. Невакцинированные игроки не могут использовать помещения для гидротерапии, силовых и кондиционных упражнений, если там присутствует вакцинированный игрок.



— Невакцинированным игрокам будет предоставлен шкафчик, который находится «как можно дальше от других игроков, а не рядом с другим невакцинированным игроком».



— Во время командных рейсов и поездок на автобусе места должны располагаться так, чтобы непривитые игроки не сидели по-соседству или рядом друг с другом.



— Невакцинированные игроки во время пребывания на территории города базирования должны оставаться по месту жительства, за исключением важных мероприятий, таких как походы в продуктовый магазин или отвод детей в школу.



— Невакцинированным игрокам запрещается посещать рестораны, бары, клубы, развлекательные заведения, большие собрания на открытом воздухе или другие места с повышенным риском заражения коронавирусом.



— Непривитые игроки, которые не могут играть городах с обязательной вакцинацией, или пропускающие матчи во время карантина, потеряют зарплату за каждую пропущенную игру.