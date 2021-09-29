Вассилис Спанулис: в НБА надо мной издевались

Легендарный разыгрывающий «Олимпиакоса» и сборной Греции Вассилис Спанулис рассказал о своём неудачном опыте выступлений в НБА. В сезоне-2006/2007 он выступал в составе «Хьюстон Рокетс», приняв участие в 31 матче.
«НБА была моей детской мечтой. Я вырос на Майкле Джордане. Но я особо не раздумывал, как только у меня появилась возможность уйти, я решил это сделать. Мне не нравилось, что надо мной издевались, потому что говорили мне одни вещи, а делали совершенно другие. Между тренером и генеральным директором возникли большие разногласия. Мне не понравилась эта история, потому что это не давало мне возможности показать, на что я способен.
Мне не дали возможности показать себя. Мне не понравилось, что в первый год мне не дали играть. Я бы предпочёл, чтобы мне так говорили немного в другом возрасте. Мне было уже не 20 лет, я хотел играть, заниматься тем, что мне нравится. В итоге это испортило моё восприятие лиги», — цитирует Спанулиса Newsit.
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