Вассилис Спанулис: в НБА надо мной издевались

Легендарный разыгрывающий «Олимпиакоса» и сборной Греции Вассилис Спанулис рассказал о своём неудачном опыте выступлений в НБА. В сезоне-2006/2007 он выступал в составе «Хьюстон Рокетс», приняв участие в 31 матче.



«НБА была моей детской мечтой. Я вырос на Майкле Джордане. Но я особо не раздумывал, как только у меня появилась возможность уйти, я решил это сделать. Мне не нравилось, что надо мной издевались, потому что говорили мне одни вещи, а делали совершенно другие. Между тренером и генеральным директором возникли большие разногласия. Мне не понравилась эта история, потому что это не давало мне возможности показать, на что я способен.



Мне не дали возможности показать себя. Мне не понравилось, что в первый год мне не дали играть. Я бы предпочёл, чтобы мне так говорили немного в другом возрасте. Мне было уже не 20 лет, я хотел играть, заниматься тем, что мне нравится. В итоге это испортило моё восприятие лиги», — цитирует Спанулиса Newsit.