Майкл Портер — о контракте на $ 207 млн: я этого не заслуживаю

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший прокомментировал подписание нового контракта с клубом на сумму $ 207 млн.
«По-моему, я этого не заслуживаю. В других сферах жизни есть люди, которые так же талантливы, как и я. Например, профессиональный игрок в настольный теннис не зарабатывает миллионы долларов. Я из тех, кто в детстве даже не думал о попадании в НБА, чтобы зарабатывать такие большие деньги. Я мечтал играть против Леброна Джеймса и Кевина Дюранта. Деньги никогда не имели для меня значения. От того, что я выбрал такой подход, мне ещё приятнее», — приводит слова Портера The Denver Post.
В минувшем сезоне Портер занял третье место по опросу журналистов среди самых прогрессирующих игроков НБА. В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Портер принял участие в 61 матче, набирая в среднем 19,0 очка, совершая 7,3 подбора и отдавая 1,1 передачи. В плей-офф он сыграл в 10 встречах, собирая 17,4 очка, 6,2 подбора и 1,3 ассиста за 33,2 минуты.
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