ЦСКА продлил контракт с молодым баскетболистом и сразу отдал его в аренду
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Московский ЦСКА продлил контракт с разыгрывающим защитником Антоном Карданахишвили, сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 19-летним российским баскетболистом рассчитано до 2024 года.
В нынешнем сезоне Карданахишвили не будет выступать в составе московского клуба — руководство команды приняло решение отправить защитника в аренду в «Нижний Новгород».
Карданахишвили проявил себя как один из лидеров ЦСКА-2 и «ЦСКА-Юниора» в минувшем сезоне, стал одним из героев финального турнира Единой молодёжной лиги ВТБ. Летом Антон получил приглашение в тренировочный лагерь сборной России и пробился в основной состав национальной команды, приняв участие в олимпийской квалификации в ранге полноценного игрока ротации.
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