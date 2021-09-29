Игрок «Голден Стэйт» публично потребовал у Эндрю Уиггинса вакцинироваться от коронавируса
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Сербский тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Неманья Бьелица публично призвал своего одноклубника Эндрю Уиггинса вакцинироваться от коронавируса.
«Сделай укол!», — сказал Бьелица в коридоре Уиггинсу. Об этом сообщает инсайдер Дитер Куртенбах в своём «твиттере».
Ранее Национальная баскетбольная ассоциация отклонила запрос Уиггинса об освобождении от вакцинации по религиозным причинам.
«Голден Стэйт» проведёт первый предсезонный матч на своей арене 7 октября. Первый матч регулярного чемпионата НБА «Уорриорз» сыграют в «Чейз Центр» 20 октября. К тому времени Уиггинс должен быть вакцинирован, чтобы выйти на площадку.
Ранее Стефен Карри отреагировал на отказ одноклубника Эндрю Уиггинса от вакцинации.
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