Роскошный проход Шенгелии и реверс-данк Хезоньи — в топ-10 моментов недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов первой игровой недели регулярного чемпионата сезона-2021/2022.



Полет лёгкого форварда Джона Брауна III в быстром отрыве (УНИКС), постер тяжёлого форварда Андрея Мартюка («Локомотив-Кубань»), проход через всю площадку тяжёлого форварда Торнике Шенгелии (ЦСКА), блок-шот центрового Джордана Мики («Зенит»), реверс-данк лёгкого форварда Марио Хезоньи (УНИКС), невероятное попадание разыгрывающего защитника Максима Коратцова («Цмоки-Минск») вошли в Топ-10 моментов матчей первой игровой недели, которые состоялись с 23 по 28 сентября.

Права на видео принадлежат АНО « Единая баскетбольная лига ». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.