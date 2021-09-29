Роскошный проход Шенгелии и реверс-данк Хезоньи — в топ-10 моментов недели Единой лиги ВТБ
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Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов первой игровой недели регулярного чемпионата сезона-2021/2022.
Полет лёгкого форварда Джона Брауна III в быстром отрыве (УНИКС), постер тяжёлого форварда Андрея Мартюка («Локомотив-Кубань»), проход через всю площадку тяжёлого форварда Торнике Шенгелии (ЦСКА), блок-шот центрового Джордана Мики («Зенит»), реверс-данк лёгкого форварда Марио Хезоньи (УНИКС), невероятное попадание разыгрывающего защитника Максима Коратцова («Цмоки-Минск») вошли в Топ-10 моментов матчей первой игровой недели, которые состоялись с 23 по 28 сентября.
Права на видео принадлежат АНО « Единая баскетбольная лига ». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
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