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Джеймс Харден отреагировал на усиление «Лейкерс» за межсезонье

Джеймс Харден отреагировал на усиление «Лейкерс» за межсезонье
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Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден прокомментировал усиление состава «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнее межсезонье.

«Мы уверены в себе, у нас отличная команда. У нас много талантливых игроков. У нас собраны опытные игроки, к которым добавилось несколько молодых парней. Дело не в других командах, дело в нас. Если мы справимся со своими проблемами и будем подходить к каждому матчу так, как должны, то нам не будет страшен никакой соперник», — сказал Харден в эфире YouTube-канала Fanatics View.

В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории НБА. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.

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