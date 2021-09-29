Джеймс Харден отреагировал на усиление «Лейкерс» за межсезонье

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден прокомментировал усиление состава «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнее межсезонье.



«Мы уверены в себе, у нас отличная команда. У нас много талантливых игроков. У нас собраны опытные игроки, к которым добавилось несколько молодых парней. Дело не в других командах, дело в нас. Если мы справимся со своими проблемами и будем подходить к каждому матчу так, как должны, то нам не будет страшен никакой соперник», — сказал Харден в эфире YouTube-канала Fanatics View.



В нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории НБА. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.