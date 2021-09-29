Бен Симмонс готов просидеть весь сезон, чтобы его обменяли из «Филадельфии»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс твёрдо намерен покинуть команду и не намерен отступать. Как сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн, баскетболист готов просидеть вне игры весь сезон, лишь бы покинуть «Филадельфию».



«Бен Симмонс готов пропустить столько матчей, сколько потребуется. Я спрашивала людей из окружения Бена: «Хорошо, ему может потребоваться пропустить весь сезон. Готов ли он пойти на это?» И ответ прямо сейчас — да", — рассказала Шелберн.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.