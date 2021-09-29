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Димитрис Итудис: перед ЦСКА стоит очень сложная задача

Димитрис Итудис: перед ЦСКА стоит очень сложная задача
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от встречи с «Миланом» в Евролиге. Матч состоится 30 сентября, начало — в 21:30 мск.

«Наши прошлые встречи уже стали историей. Завтра мы будем играть против команды, которая ставит перед собой самые амбициозные цели. Это проявляется как в формировании «Милана», так и в баскетболе, который он показывает. Кроме того, это будет наша первая игра в сезоне в Евролиге. Таким образом, перед ЦСКА будет стоять очень сложная задача, но все наши игроки здоровы, и у них правильный настрой. Мы взволнованы и хотим показать хороший баскетбол. У нас есть необходимые детали, но нужна и командная химия», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.

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