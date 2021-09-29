Димитрис Итудис: перед ЦСКА стоит очень сложная задача
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от встречи с «Миланом» в Евролиге. Матч состоится 30 сентября, начало — в 21:30 мск.
«Наши прошлые встречи уже стали историей. Завтра мы будем играть против команды, которая ставит перед собой самые амбициозные цели. Это проявляется как в формировании «Милана», так и в баскетболе, который он показывает. Кроме того, это будет наша первая игра в сезоне в Евролиге. Таким образом, перед ЦСКА будет стоять очень сложная задача, но все наши игроки здоровы, и у них правильный настрой. Мы взволнованы и хотим показать хороший баскетбол. У нас есть необходимые детали, но нужна и командная химия», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.
Комментарии
- 29 сентября 2021
-
22:19
-
21:21
-
20:13
-
19:15
-
18:31
-
18:03
-
16:59
-
15:47
-
14:57
-
13:52
-
13:44
-
13:39
-
12:51
-
11:50
-
10:55
-
09:49
-
08:43
-
01:05
-
00:23
- 28 сентября 2021
-
23:12
-
22:20
-
21:02
-
20:16
-
19:01
-
18:14
-
17:13
-
16:33
-
15:32
-
14:21
-
13:00
-
11:02
-
10:16
-
09:11
-
08:47
-
08:30
Партнерский контент