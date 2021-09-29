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Док Риверс отреагировал на то, что Бен Симмонс больше не хочет играть с Джоэлом Эмбиидом

Док Риверс отреагировал на то, что Бен Симмонс больше не хочет играть с Джоэлом Эмбиидом
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс прокомментировал информацию о том, что Бен Симмонс больше не хочет играть с Джоэлом Эмбиидом. Напомним, скандальный разыгрывающий отказался приезжать в расположение команды и требует немедленного обмена в другой клуб.

«Это не первый раз, когда два парня думают, что не смогут играть вместе. Это баскетбол, не думаю, что в этом есть что-то удивительное», — приводит слова Риверса Clutch Points.

Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

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