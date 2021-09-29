Дуэйн Уэйд сделал огромную татуировку на теле

Трёхкратный чемпион НБА, миноритарный владелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд показал свою новую татуировку. На изображении — майки четырёх команд, за которые играл Уэйд – школы имени Гарольда Ричардса, сборной США, «Майами Хит» и университета Маркетт. Другим клубам, цвета которых защищал Уэйд, места не нашлось.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Headband Royce.

Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате НБА 37-летний защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, собирал 4,0 подбора, а также совершал 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за игру.



Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.