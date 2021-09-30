Сотрудник клуба НБА погиб в возрасте 26 лет

Видеоассистент клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Ассане Драме погиб в автокатастрофе в возрасте 26 лет, сообщает Los Angeles Times. Драме работал в «Клипперс» с 2019 года, когда он получил должность видеостажёра. Позднее он перешёл на должность видеоассистента в клубе и занимался в том числе созданием видеоколлажей для социальных сетей.



27 сентября молодой человек работал на медиадне команды, а вечером отправился в офис клуба в центре города, чтобы забрать оборудование. На следующий день он так и не вернулся домой, а его автомобиль не был обнаружен на парковке. Его соседка подала заявление в полицию Лос-Анджелеса о пропаже человека, после чего выяснилось, что Драме погиб в дорожно-транспортном происшествии.