Сотрудник клуба НБА погиб в возрасте 26 лет
Поделиться
Видеоассистент клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Ассане Драме погиб в автокатастрофе в возрасте 26 лет, сообщает Los Angeles Times. Драме работал в «Клипперс» с 2019 года, когда он получил должность видеостажёра. Позднее он перешёл на должность видеоассистента в клубе и занимался в том числе созданием видеоколлажей для социальных сетей.
27 сентября молодой человек работал на медиадне команды, а вечером отправился в офис клуба в центре города, чтобы забрать оборудование. На следующий день он так и не вернулся домой, а его автомобиль не был обнаружен на парковке. Его соседка подала заявление в полицию Лос-Анджелеса о пропаже человека, после чего выяснилось, что Драме погиб в дорожно-транспортном происшествии.
Комментарии
- 30 сентября 2021
-
09:23
-
00:25
- 29 сентября 2021
-
23:31
-
22:19
-
21:21
-
20:13
-
19:15
-
18:31
-
18:03
-
16:59
-
15:47
-
14:57
-
13:52
-
13:44
-
13:39
-
12:51
-
11:50
-
10:55
-
09:49
-
08:43
-
01:05
-
00:23
- 28 сентября 2021
-
23:12
-
22:20
-
21:02
-
20:16
-
19:01
-
18:14
-
17:13
-
16:33
-
15:32
-
14:21
-
13:00
-
11:02
-
10:16
Партнерский контент