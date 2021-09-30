Рыночная ценность 7-кратного участника Матча звёзд НБА обрушилась до нуля

Инсайдер Крис Мэнникс сообщил, что рыночная ценность разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга стремится к нулю на фоне его отказа от вакцинации от коронавируса.



«Я спросил у пары команд, чтобы узнать их мнение о ценности Ирвинга на рынке. Мне ответили, что она стремится к нулю. Он зарабатывает $ 35 млн в год, оставаясь крайне непредсказуемым. И какой смысл тогда отдавать за него что-то ценное? Сейчас в «Бруклине» скрещивают пальцы и надеются, что Кевин Дюрант и другие игроки, имеющие влияние на Ирвинга, смогут достучаться до него до 8 октября», — рассказал Мэнникс в подкасте The Crossover.



Напомним, Ирвинг не хочет вакцинироваться от коронавируса и распространяет среди своих коллег-баскетболистов НБА теории заговора о вреде прививки. В частности, Ирвинг ставил под сомнение целесообразность применения вакцины Moderna в общении с другими игроками НБА, данная проблема обсуждалась в групповых чатах некоторых команд. Примерно 50–60 игроков НБА до сих пор остаются невакцинированными перед стартом тренировочного лагеря. Ирвинг и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс рискуют пропустить все домашние матчи своих команд из-за ограничений, которые ввели власти Нью-Йорка и Сан-Франциско.