Шакил О'Нил жёстко отреагировал на скандальное поведение Кайри Ирвинга

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О`Нил отреагировал на поведение разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, отказывающегося прививаться от коронавируса.



«Если бы Кайри Ирвинг был моим товарищем по команде, я бы сказал „Бруклину“ выкинуть его задницу из команды», — сказал О'Нил в эфире CBS Sports Radio.



Напомним, Ирвинг не хочет вакцинироваться от коронавируса и распространяет среди своих коллег-баскетболистов НБА теории заговора о вреде прививки. В частности, Ирвинг ставил под сомнение целесообразность применения вакцины Moderna в общении с другими игроками НБА, данная проблема обсуждалась в групповых чатах некоторых команд. Примерно 50–60 игроков НБА до сих пор остаются невакцинированными перед стартом тренировочного лагеря. Ирвинг и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс рискуют пропустить все домашние матчи своих команд из-за ограничений, которые ввели власти Нью-Йорка и Сан-Франциско.

