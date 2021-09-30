Американский консерватор отреагировал на скандалы с отказом от вакцинации в НБА

Американский сенатор Тед Круз, известный своими консервативными взглядами, поддержал игроков НБА Кайри Ирвинга, Эндрю Уиггинса, Брэдли Била и Джонатана Айзека, отказывающихся от прививки от коронавируса.



«Я поддерживаю Кайри Ирвинга. Я поддерживаю Эндрю Уиггинса. Я поддерживаю Брэдли Била. Я поддерживаю Джонатана Айзека», — написал Тед Круз на своей странице в «Твиттере».



Напомним, Кайри Ирвинг не хочет вакцинироваться от коронавируса и распространяет среди своих коллег-баскетболистов НБА теории заговора о вреде прививки. В частности, Ирвинг ставил под сомнение целесообразность применения вакцины Moderna в общении с другими игроками НБА, данная проблема обсуждалась в групповых чатах некоторых команд. Примерно 50-60 игроков НБА до сих пор остаются невакцинированными перед стартом тренировочного лагеря. Ирвинг и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс рискуют пропустить все домашние матчи своих команд из-за ограничений, которые ввели власти Нью-Йорка и Сан-Франциско.

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