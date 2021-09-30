Майкл Портер: я дважды заражался коронавирусом и не собираюсь вакцинироваться

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший заявил, что не собирается вакцинироваться от коронавируса.
«Что до меня, то я дважды заражался коронавирусом и видел реакцию моего организма. И пусть шансы не велики, но есть вероятность, что реакция на вакцину будет плохой. Мне некомфортно. Я не собираюсь вакцинироваться», — приводит слова Майкла Портера Denver Post.
Ранее Портер подписал новый контракт с «Денвером» на сумму $ 207 млн. В минувшем сезоне Портер занял третье место в опросе журналистов среди самых прогрессирующих игроков НБА. В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Портер принял участие в 61 матче, набирая в среднем 19,0 очка, совершая 7,3 подбора и отдавая 1,1 передачи. В плей-офф он сыграл в 10 встречах, собирая 17,4 очка, 6,2 подбора и 1,3 ассиста за 33,2 минуты.
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