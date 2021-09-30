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Пау Газоль решил завершить карьеру

Пау Газоль решил завершить карьеру
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Знаменитый тяжёлый форвард Пау Газоль принял решение закончить карьеру. Как сообщает Eurohoops, 41-летний испанец объявит об уходе из баскетбола на пресс-конференции 5 октября.

Газоль играл на профессиональном уровне с 1998 года. Долгое время испанец выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, где защищал цвета сразу нескольких клубов и дважды стал чемпионом в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За карьеру Пау провёл более тысячи матчей в НБА.

После вылета с ОИ-2020 Пау Газоль вместе с братом Марком объявил, что покидает национальную команду. Газоли дважды становились серебряными медалистами Олимпийских игр (2008, 2012), одерживали победу на чемпионате мира 2006 года и дважды становились чемпионами Европы (2009, 2011).

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