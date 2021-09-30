Велимир Перасович: УНИКС хочет выйти в «Финал четырёх» Евролиги

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от выступления своей команды в Евролиге. Казанский клуб начинает турнир встречей с «Зенитом» 1 октября.
«Наш состав позволяет бороться с топ-командами. Вы могли это увидеть в матче с «Фенербахче» на Кубке Стамбула, где мы играли без Марио Хезони. Всё зависит от таланта. В таких командах, как «Реал», «Фенербахче», «Барселона», много талантов. Ты можешь идеально к ним подготовиться, навязать им борьбу, идти вровень до самой последней минуты, но в концовке у них найдется суперисполнитель, который добудет своей команде победу.
Разумеется, мы желаем большего, чем просто выйти в плей-офф. Хотим выйти в «Финал четырёх». Почему нет? В то же время мы не можем ставить перед собой такую задачу. Надо просто двигаться от игры к игре. Мы можем ставить цели только на следующий матч. Спроси у всех 18 тренеров клубов Евролиги, какая у них цель, и все ответят: следующий матч.
Очень странно описывать свой баскетбол. Мы хотим того же, что и любая другая команда: агрессивно играть в переходе от защиты к атаке, хорошо обороняться, проводить ротацию. Все прекрасно понимают, какой баскетбол нужен для успеха в Евролиге, но его не так просто поставить. Надеюсь, у нас это получится», — цитирует тренера «Спорт Бизнес Online».
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