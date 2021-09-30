«Монако» обыграл «Панатинаикос» в Евролиге, Майк Джеймс — второй по результативности

Баскетбольный «Монако» взял верх над греческим «Панатинаикосом» в первом матче нового сезона Евролиги. Встреча завершилась со счётом 75:63 (22:15, 16:13, 18:16, 19:19) в пользу клуба из Монако.



Команда Звездана Митровича захватила инициативу со стартовых секунд, уверенно выиграв первую четверть. Во втором игровом отрезке «Монако» также оказался сильнее. После большого перерыва игра стала более равной, но «Панатинаикос» так и не сумел отыграть гандикап.

Новичок «Монако» Майк Джеймс, недавно перешедший из ЦСКА, стал вторым по результативности в своей команде, набрав 11 очков. Больше набрал только Данило Анджушич — 17 очков. В составе «Панатинаикоса» самым результативным баскетболистом оказался Иоаннис Папапетру (16 очков).

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